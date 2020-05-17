Samsun'da yaşlılar sokağa çıkmayı fırsat bilip gelinciklerin resimlerini çekti Samsun'da yaşlılar sokağa çıkmayı fırsat bilip gelinciklerin resimlerini çekti Samsun'da yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesinin ardından parklar ve sokaklar yaşlılar ile dolarken,...

Samsun'da yaşlılar sokağa çıkmayı fırsat bilip gelinciklerin resimlerini çekti

SAMSUN - Samsun'da yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesinin ardından parklar ve sokaklar yaşlılar ile dolarken, bazı fotoğraf sanatçısı yaşlılar ise sahilde ellerinde fotoğraf makineleri gelincik çiçeklerini fotoğrafladılar.

Samsun'da yaşlılara 12.00-18.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlılar sokaklara ve parklara akın ettiler. Parklarda oturup sokaklarda dolaşan yaşlılar, sahil turu attılar. Fotoğraf sanatçısı bazı yaşlar ise ellerinde fotoğraf makineleri sahilde demir yolu kenarında bulunan gelincik fotoğraflarını görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar.

Uzun zamandır evlere hapis hayatı yaşadıklarını belirten yaşlılar geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kendilerine sokağa çıkma izninin verilmesinden dolayı memnun olduklarını söylediler.

Kaynak: İHA