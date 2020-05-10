Samsun'da yaşlılar parklara akın edip spor yaptı

Samsun'da yaşlılar parklara akın edip spor yaptı Samsun'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesinin ardından yaşlılar parklara akın etti ve sokarlar yaşlılara kaldı.