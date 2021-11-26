Samsun'da yaşlı kadının telefonla 1 milyon lira dolandırıldığı iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da yaşlı kadının telefonla 1 milyon lira dolandırıldığı iddiası

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da yaşlı kadının telefonla 1 milyon lira dolandırıldığı iddiası

Samsun'da yaşlı bir kadının kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye yaklaşık bir milyon liralık altını vererek dolandırıldığı iddiasıyla çalışma başlatıldı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşlı bir kadının kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye yaklaşık bir milyon liralık altını vererek dolandırıldığı iddiasıyla çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Saadet Caddesi'nde yaşayan Güsvent K'yi (82) dün telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Güsvent K, adının suç örgütlerine karıştığını ve evinde bulunan altınları inceleyeceklerini belirterek eve giden kişiye yaklaşık bir milyon lira değerindeki bilezik, gerdanlık, yüzük ile cumhuriyet, reşat, ata, çeyrek altınların olduğu çantayı teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise başvurdu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

 Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

 Son dakika haberi | Hastanede kapı koluna kendini iple astı

Son dakika haberi | Hastanede kapı koluna kendini iple astı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title