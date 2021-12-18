Yaşlı kadını telefonla 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
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Yaşlı kadını telefonla 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'da yaşlı bir kadını, kendisini polis olarak tanıtarak yaklaşık bir milyon liralık altınını alıp dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşlı bir kadını, kendisini polis olarak tanıtarak yaklaşık bir milyon liralık altınını alıp dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Samsun'da 82 yaşındaki Güsvent K.'yı dolandırdığı iddiasıyla Şanlıurfa'da belirlenen adrese düzenlendiği operasyonla gözaltına aldığı Mustafa Ş'nin emniyetteki ifadesi tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde ikamet eden Güsvent K, 26 Kasım'da telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin "adının suç örgütlerine karıştığını ve evinde bulunan altınları inceleyeceklerini" belirtmesi üzerine eve giden kişiye yaklaşık bir milyon lira değerindeki bilezik, gerdanlık, yüzük ile cumhuriyet, reşat, ata ve çeyrek altınlarının olduğu çantayı teslim ettiğini belirtmişti.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise başvurmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüterek, şüpheliyi Şanlıurfa'da olduğunu belirlemiş ve adresine yapılan operasyonla gözaltına almıştı.

Yaşlı kadını telefonla 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yaşlı kadını telefonla 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yaşlı kadını telefonla 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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