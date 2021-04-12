Samsun'da yaşlı kadın mantardan zehirlendi
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Samsun'da yaşlı kadın mantardan zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da yaşlı kadın mantardan zehirlendi

Samsun'da yediği mantardan zehirlenen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da yediği mantardan zehirlenen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma B. (71) yediği mantardan zehirlendi. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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