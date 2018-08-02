Samsun'da Yaşlı Adamı Döven Zanlı Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki şahsı döven zanlı Ankara'da yakalanarak tutuklandı. Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki Selahattin Yılmaz'ı döven Cemal İ., Ankara'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı olayla ilgili Eskişehir'de yakalanarak adliyeye sevk edilen Çağatay D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bafra'nın Çetinkaya Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da, Samsun-Sinop karayolu servis yolunda su birikintisinden geçen aracın Sebahattin Yılmaz'ı ıslatması üzerine Yılmaz bu duruma tepki göstermiş, araçtan inen kişi yaşlı adamı darbettikten sonra, otomobili kullanan arkadaşının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine söz konusu iki kişi gözaltına alınmış, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kamera görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak, yaralama suçunu gerçekleştiren C.İ. ve Ç.D'nin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınmaları talimatı verildiğini, şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiğini duyurmuştu.