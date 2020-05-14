Samsun'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu
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Samsun'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu

Samsun'da bir kişi tarlada ölmüş halde bulundu.

Samsun'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu
14.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:13

Samsun'da bir kişi tarlada ölmüş halde bulundu.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Yusuf Yalçınkaya, yakınları tarafından tarlada ölü olarak bulundu. Olay, jandarmaya haber verildi. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yusuf Yalçınkaya'nın cesedi otopsi için Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesin ölüm sebebini otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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