Samsun'da yaşlı adam 79 bin 245 lira dolandırıldı - Haberler
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Samsun'da yaşlı adam 79 bin 245 lira dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da yaşlı adam 79 bin 245 lira dolandırıldı

Samsun'da 69 yaşındaki bir vatandaş, telefonla kendisini arayarak 'polis' olarak tanıtan kişi tarafından 79 bin 245 lira dolandırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 69 yaşındaki bir vatandaş, telefonla kendisini arayarak 'polis' olarak tanıtan kişi tarafından 79 bin 245 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Çeltek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı 69 yaşındaki M.K.'ye kendisini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak verdiği IBAN'a 51 bin lira ile bin 820 euro olmak üzere toplamda 79 bin 245 lira EFT yaptırılıp dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan M.K. jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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