Ukraynalı kadın yakınlarının hayatından endişe duyuyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşayan Ukraynalı Valentina Stetko, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde kalan yakınlarının hayatından endişe ediyor.

Evlendikten sonra Türkiye'ye gelen ve 5 aydır Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki Stetko, AA muhabirine, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Sivillerin yaşamını yitirdiğini anlatan Stetko, "Çok üzülüyoruz. İnsanlar, çocuklar ölüyor. Sınırda çok insan var, Ukrayna'dan kaçıyorlar. Ne yapacak insanlar. Herkes üzülüyor. O yüzden Rusya, ordusunu çıkarsın istiyoruz. Rusya ordusundakiler evlerine dönsün. Orada genç çocuklar var, askerler var. Eminim onların da hayali değildi savaşa gitmek. O yüzden savaş çabucak bitsin." diye konuştu.

Stetko, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı Türk yetkililere teşekkür etti.

Kuzeninin, Rusya ile aralarındaki savaştan önce Ukrayna ordusu tarafından sivillere verilen eğitime katıldığını belirten Stetko, kuzeninin ilk yardım, silah kullanma ve savunma taktiklerini içeren temel askeri eğitim aldıktan sonra Rusya'nın saldırısının ardından silahlandığını, ülkesini savunmak amacıyla cepheye giden kuzeniyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Telefon ve sosyal medya hesaplarını kapatan kuzeninin hayatından endişe ettiğini anlatan Stetko, Ukrayna'daki yakınlarıyla görüştüğünü, onların da kuzeni hakkında bilgileri olmadığını söylediklerini belirtti.

Stetko, savaşın en kısa sürede bitmesi temennisinde bulunarak, "Kuzenim savaşıyor. Yaşıyor mu yaşamıyor mu hiç bilmiyorum. Çok merak ediyorum." dedi.