Samsun'da yaşayan Iraklı kadınlar kurdukları dernekle ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor
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Samsun'da yaşayan Iraklı kadınlar kurdukları dernekle ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor

Samsun'da yaşayan Iraklı kadınlar kurdukları dernekle ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'da yaşayan Iraklı kadınlar tarafından kurulan Iraklı Arap Göçmen Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahiplerine destek sunuyor.

Samsun'da yaşayan Iraklı kadınlar tarafından kurulan Iraklı Arap Göçmen Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahiplerine destek sunuyor.

Dernek başkanı Wanda İssa, AA muhabirine, kentte 30 bine yakın Iraklının yaşadığını, bunların içinde ihtiyaç sahibi olan ailelere yardım sağladıklarını söyledi.

İki yıl önce kurdukları dernek sayesinde ildeki bütün Iraklılara ulaştıklarını belirten İssa, "Önceliğimiz kadınlarımız ve çocukları. Irak'ta yaşanan savaş ve kargaşadan dolayı ülkemizi terk etmek zorunda kalan, eşlerini ya da ailelerinin bazı fertlerini kaybeden vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dernek olarak maddi desteğimizin yanında sosyal ve kültürel destek de sağlıyoruz." dedi.

Yardımları, ekonomik durumu iyi olan Iraklı ailelerin bağışlarıyla gerçekleştirdiklerine işaret eden İssa, insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

İssa, dernek binasında haftada üç gün çocuklara ücretsiz eğitim kursları da verdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin 6 ile 13 yaşları arasındaki çocuklarına ücretsiz kurslar veriyoruz. Samsun'da üniversitede öğrenim gören gençlerimiz tarafından çocuklarımıza Türkçe, İngilizce, Arapça, Kur'an-ı Kerim, namaz eğitimi, ahlak bilgisi gibi kurslar veriliyor. Türkiye'de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sosyal ve kültürel anlamda zorluk yaşamaması için onlara destek sağlıyoruz. Yaz döneminde kurslarımız büyük ilgi görüyor. İmkanlarımız dahilinde insanlarımıza en iyi şekilde faydalı olmaya gayret ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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