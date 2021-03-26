Samsun'da yasak bölgede tekneyle balık avlayan iki kardeşe idari işlem uygulandı
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Samsun'da yasak bölgede tekneyle balık avlayan iki kardeşe idari işlem uygulandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da yasak bölgede tekneyle balık avlayan iki kardeşe idari işlem uygulandı

Samsun'da yasak bölgede tekneyle balık avlayan iki kardeş hakkında idari işlem yapıldı.

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Samsun'da yasak bölgede tekneyle balık avlayan iki kardeş hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Bürosu ekipleri, Tekkeköy ilçesi organize sanayi bölgesi açıklarındaki devriye görevi sırasında tekneleriyle yasak bölgede balık avlayan 2 kişiyi fark etti.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuna bağlanan tekne, Canik Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Teknedeki A.T. ve kardeşi Ü.T. hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem uygulandı, teknedeki ağlara el konuldu.

El konulan balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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