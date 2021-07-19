Samsun'da yasak bölgede denize giren iki kişiye 3 bin 700 lira ceza

Samsun'da yasak bölgede denize giren iki kişiye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun'da yasak bölgede denize giren iki kişiye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Samsunport Limanı, Sevgi Gölü sahilinde iki kişi serinlemek için denize girdi. Kıyıda denize girenlerin elbiselerini gören vatandaşlar, boğulma ihbarında bulundu.

Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kıyıya doğru yüzen iki kişiyi sahil güvenlik ekipleri karaya çıkardı.

Yasak bölgede denize giren iki kişiye 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" ve 4922 sayılı "Denizde Can ve Mal Güvenliği Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapılarak toplam 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun