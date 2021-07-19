Samsun'da yasak bölgede denize giren iki kişiye 3 bin 700 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da yasak bölgede denize giren iki kişiye 3 bin 700 lira ceza

Samsun'da yasak bölgede denize giren iki kişiye 3 bin 700 lira ceza
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da yasak bölgede denize giren iki kişiye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun'da yasak bölgede denize giren iki kişiye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Samsunport Limanı, Sevgi Gölü sahilinde iki kişi serinlemek için denize girdi. Kıyıda denize girenlerin elbiselerini gören vatandaşlar, boğulma ihbarında bulundu.

Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kıyıya doğru yüzen iki kişiyi sahil güvenlik ekipleri karaya çıkardı.

Yasak bölgede denize giren iki kişiye 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" ve 4922 sayılı "Denizde Can ve Mal Güvenliği Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapılarak toplam 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serra Arıtürk İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da yasak bölgede denize giren iki kişiye 3 bin 700 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 23:29:35. #1.16#

title