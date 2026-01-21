Haberler

Samsun'da yasak avlanma yapan 2 kişi yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan denetimlerde, yasak avlanma faaliyetleri engellendi. İki kişi otomatik av tüfekleri ile avladıkları ördeklerle birlikte yakalandı ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yasak avlanmaya yönelik yapılan denetimlerde, otomatik av tüfekleri ile avlanmış ördekler ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan kontrollerde, 2 kişinin yasak avlandığı tespit edildi. Yakalanan 2 şahsın üzerinde ve yanlarında yapılan aramalarda 2 adet otomatik av tüfeği ile 4 avlanmış ördek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili düzenlenen tutanaklar ile ele geçirilen av tüfekleri ve avlanmış ördekler Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yasak avlanmaya ilişkin idari işlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince yürütüleceği bildirildi.

