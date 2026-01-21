Haberler

Samsun'da yasak avlanma yapan 2 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan denetimlerde, yasak avlanma faaliyetleri engellendi. İki kişi otomatik av tüfekleri ile avladıkları ördeklerle birlikte yakalandı ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yasak avlanmaya yönelik yapılan denetimlerde, otomatik av tüfekleri ile avlanmış ördekler ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan kontrollerde, 2 kişinin yasak avlandığı tespit edildi. Yakalanan 2 şahsın üzerinde ve yanlarında yapılan aramalarda 2 adet otomatik av tüfeği ile 4 avlanmış ördek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili düzenlenen tutanaklar ile ele geçirilen av tüfekleri ve avlanmış ördekler Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yasak avlanmaya ilişkin idari işlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince yürütüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Trump, Davos'taki konuşmasına başlar başlamaz iğneyi batırdı

Trump, Davos'taki konuşmasına başlar başlamaz iğneyi batırdı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Duyanlar çok şaşkın! 75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler

75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler