Samsun'da yasağa uyuluyor
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Atakum, Samsun, Güncel

Samsun'da yasağa uyuluyor

Samsun'da yasağa uyuluyorSAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

19.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:09
Samsun'da yasağa uyuluyor

Samsun'da yasağa uyuluyor

SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. 1 milyon 336 bin nüfuslu Samsun, sessizliğe büründü. Yasağa uymayan vatandaşlarla ilgili geçen hafta 123 kişiye adli işlem yapılırken, bu hafta herhangi bir adli işlem yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde Samsun'un birçok noktası boş kaldı. Kentin en kalabalık noktaları Atakum sahili, Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de bomboş olduğu gözlendi. Samsunlular, yasağa uyarak, evlerinden dışarı çıkmadı. Denetimlerini artıran polis ekipleri de kentin birçok yerinde kontrol noktaları oluşturdu. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

BU HAFTA ADLİ İŞLEM SIFIRA İNDİ

Samsun'un 17 ilçesinde de benzer görüntüler vardı. İlçe merkezlerinin kalbinin attığı yerler bomboş kaldı. Geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymayan 406 kişiye toplam 509 bin lira para cezası uygulanırken, 123 kişiye de adli işlem yapılmıştı. Bu hafta ise herhangi bir adli işlem yapılmazken, 207 kişiye toplam 258 bin lira para cezası yazıldı.

'ATAKUM'U HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM'

Evlerinden dışarı çıkmayan Samsunlular ise bahçelerinde ve balkonlarında günlerini geçirdi. Şensoylar Apartmanı sakinleri de sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, sokağa çıkma yasağının son gününü bahçelerinde geçirdi. Komşularla birlikte sohbet ettiklerini ifade eden Erdoğan Vurgun (60), '35 senedir Atakum'da yaşıyorum ve Atakum sahilini hiç bu kadar boş görmemiştim. Gerçekten değişik bir durum. Tabi bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmamak lazım, bizler elimizden geldiğince belli bölgelere su ve yiyecek koyuyoruz. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağını uyuyor. Bizlerde ailemizle ve komşularımızla bahçemizde vakit geçiriyoruz. Tabi sosyal mesafe kurallarına uyararak, sohbet ediyoruz" dedi.

Samsun'da yasağa uyuluyor

Kaynak: DHA

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