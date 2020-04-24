Samsun'da yasağa rağmen çocuklarla halay çektiler SAMSUN'da bir sitenin bahçesinde 2 yetişkinin yaklaşık 15 çocukla halay çektiği görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı.

SAMSUN'da bir sitenin bahçesinde 2 yetişkinin yaklaşık 15 çocukla halay çektiği görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı.Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün çekilen görüntülerde 2 yetişkin yaklaşık 15 çocukla birlikte bir sitenin bahçesinde halay çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yapılan bu eğlence görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak: DHA