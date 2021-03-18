Samsun'da yaşa dışı bahisten bir kişi tutuklandı
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Samsun'da yaşa dışı bahisten bir kişi tutuklandı

18.03.2021 22:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:20
Samsun'da yaşa dışı bahisten bir kişi tutuklandı

Samsun'da yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun'da yasa dışı bahis suçuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada bugün Atakul ilçesinde B.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.B.'nin birden çok banka hesaplarında yüklü miktarda şüpheli para transferleri tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan B.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.B., akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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