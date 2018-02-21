Samsun'da "Yasa Dışı Bahis ve Tefecilik" Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, kent merkezinde belirlenen 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 20 kişi emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bulunan dijital verilere ve bir miktar paraya da el konuldu.