Samsun'da Yasa Dışı Bahis ve Çete Davasında 4 Tahliye

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri organize suçlarla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 12'si tutuklu 24 kişinin yargılanmalarına başlandı. Davanın ilk duruşmasında ikisi 18 yaşından küçük 4 kişi tahliye oldular.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay süren planlı projeli çalışmalarda Samsun'da faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve silahlı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında gözaltına alınarak 21 Aralık 2017 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edilen 23 kişiden 14'ü mahkemece tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma aşamasında tutuklu sanıklardan 2 kişinin tahliye olduğu öğrenildi.

12'si tutuklu 24 kişi hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan 18 yaşından küçük olan H.A. duruşmada hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Alibey B., Abdurrahman D., Altan D., Çağatay K., Hakan K., Haşim V. ve Mehmet O. Bandırma 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ogun D., Sezgin K. ve Yıldıray Y. Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ve yaşı 18'den küçük olan B.B. ise Sincan 2 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya görüntülü olarak katılarak ifade verdiler. Dinar Cezaevine nakledilen Abdurkadir Y. ise duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanıklardan İlyas Ç., Engin O., Kadir Ö., Kemal Ş., Mehmet S.Ö., Mustafa D., Sertan M.Ö., Ufuk D., Yasin S., Yunus E.A., Mehmet S. ve 18 yaşından küçük olan E.K. duruşmada hazır bulundular. Sanıklar verdikleri ifadede kendilerini savunarak haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Mahkeme, toplanan deliler ve tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tutuklu sanıklardan Altan D. ve Sezgin K. ile yaşları 18 yaşından küçük olan B.B. ve H.A.'nın tahliyelerine karar verin, diğer 10 kişinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 09 Eylül'e ertelendi. - SAMSUN