Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 40'a çıktı

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen yurt dışı bağlantılı internet üzerinden yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 40'a çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri, bu sabah Samsun il merkezi ile Çarşamba ilçesindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yurt dışı bağlantılı internet üzerinden yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 40'a çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.