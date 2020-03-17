Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen şüphelileri teknik takibe aldı.

Ekipler, İlkadım, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.H, B.H, K.G.Ş, S.O, B.P. ve B.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden U.E.K'nin ise bir başka suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi, 3 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 20 banka kartı, 1 hard disk, 2 flash bellek ile 3 hafıza kartı ele geçirildi.

Kaynak: AA