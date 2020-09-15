Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı
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Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı

Samsun'da polis tarafından yasa dışı bahis ile ilgili düzenlen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı
15.09.2020 08:52 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:56

Samsun'da polis tarafından yasa dışı bahis ile ilgili düzenlen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayda ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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