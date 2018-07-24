Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı (2)

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 40 OLDUSamsun'da polisin, yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı, 13'ten 40'a yükseldi.

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 40 OLDU

Samsun'da polisin, yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı, 13'ten 40'a yükseldi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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