Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen yurt dışı bağlantılı internet üzerinden yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri, bu sabah Samsun il merkezi ile Çarşamba ilçesindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yurt dışı bağlantılı internet üzerinden yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bahis oynayan çok sayıda kişinin ise ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN