Samsun'da 'yasa dışı bahis'e kırmızı kart - Haberler
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Samsun'da "yasa dışı bahis"e kırmızı kart

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca uygulanan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca desteklenen "SİBERAY Projesi" kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğünce "Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart" Kampanyası başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca uygulanan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca desteklenen "SİBERAY Projesi" kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğünce "Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart" Kampanyası başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor'un, 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü maçında, yasa dışı bahis ile mücadele konusunda stat çevresine afişler astı.

Taraftarlara broşür dağıtan ekipler, yasa dışı yollarla bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması ile bunlara teşvik ya da aracılık edilmesinin suç olduğunu anlattı.

Samsun'da yasa dışı bahis e kırmızı kart

Samsun'da yasa dışı bahis e kırmızı kart

Samsun'da yasa dışı bahis e kırmızı kart

Samsun'da yasa dışı bahis e kırmızı kart

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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