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Samsun'da yaralı sokak köpeğine trafik polisleri sahip çıktı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da yaralı sokak köpeğine trafik polisleri sahip çıktı

Samsun'da trafik polisleri, araç çarpması sonucu yaralanan köpeğinin tedavi görmesine yardımcı oldu.

CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'da trafik polisleri, araç çarpması sonucu yaralanan köpeğinin tedavi görmesine yardımcı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Yavuz Bayrakdar ile Abdullah Coşkun, görevleri sırasında Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde yol kenarında yaralı sokak köpeğini fark etti.

Araç çarpması sonucu yaralandığı anlaşılan köpeğe su ve yiyecek veren, onunla bir süre ilgilenen polisler, tedavi için Canik Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Sokak Hayvanları Gönüllüleri ile irtibata geçti.

Bölgeye giden Kulüp Başkanı Yasin Karaahmet ve üyelerin ihbarı üzerine, yaralı sokak köpeği hayvan ambulansı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağı'na götürülerek tedavi altına alındı.

Kafa travması nedeniyle kısmi felç geçiren köpeğin genel durumunun kötü olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Canik Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Sokak Hayvanları Gönüllüleri Başkanı Yasin Karaahmet duyarlılıklarından dolayı polis memurlarına teşekkür etti.

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AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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