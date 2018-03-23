Samsun'da Yaralı Kurtarma Tatbikatı

Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerinde arama ve kurtarma görevlerine katılan Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE), Samsun'da kayalıklardan düşen yaralıyı kurtarma tatbikatını hayata geçirdi.

Türkiye ve dünyada meydana gelebilecek her türlü doğal afet, kaza ve arama kurtarma faaliyeti gerektiren olumsuz koşullarda yetkisi ve imkanı dahilinde zor durumda kalanlara yardım etmek amacıyla 2012 yılında kurulan Samsun TTAKE, çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun TTAKE, Canik ilçesi Gürgenyatağı ve Bayraktepe mevkisinde yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, dağlık arazide çalışan bir kişinin kayalıklardan düşüp ağır yaralanmasının ardından yaralının güvenli bölgeye ip üzerinde sedye ile taşınması canlandırıldı.

Güvenle bulunduğu yerden çıkartılan yaralı, 48 saat süren tatbikatın ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekibin basın ve halkla ilişkiler sorumlusu Haluk Görgülü, AA muhabirine, Karadeniz'de sık sık sel, toprak kayması gibi doğal felaketler meydana geldiğine işaret ederek, bu nedenle kurulan ekibin zaman zaman dağlık ve kayalık arazilerde yaralananları kurtarmak için görev aldığını söyledi.

Görgülü, ekibin her koşula hazır hale gelmesi için sürekli eğitim verildiğini, TTAKE olarak her türlü afete hazırlık yaptıklarını kaydetti.