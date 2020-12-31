Samsun'da yaralı halde bulunan şahin Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde Samsun-Ordu kara yolunda kanadı ve ayağı kırık şahin buldu.

Uçamayacak durumda olan şahini alarak besleyen jandarma personeli, daha sonra hayvanı Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Yaralı şahinin tedavilerinin ardından iyileşmesi durumunda doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız