Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor

AA, Mehmet Kumcağız - Güncel
 - Güncelleme:

Samsun'da yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

TEKKEKÖY, SAMSUN (AA) - Samsun'da yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'nde arazide uçamayan bir şahin bulan kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Yaralı olduğu belirlenen şahini alan ekipler, hayvanı tedavi edilmek üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Yaralı şahini tedavi eden OMÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Nisbet, AA muhabirine, şahinin kanadında kırık bulunduğunu ve travma geçirdiğini söyledi.

Travma nedeniyle yaralı şahinin ultrasonla göz taraması ve göz tansiyonu kontrollerini yaptıklarını anlatan Nisbet, kırık kanadı için de tedavi sürecine başladıklarını belirtti.

Nisbet, tedavisinin ardından doğaya uyum için rehabilitasyon uygulanacak şahinin tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacağını kaydetti.

Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor

Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor

Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor

Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor

Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor

Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor

Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor

Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Veteriner, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title