Yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor

TEKKEKÖY, SAMSUN (AA) - Samsun'da yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'nde arazide uçamayan bir şahin bulan kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Yaralı olduğu belirlenen şahini alan ekipler, hayvanı tedavi edilmek üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Yaralı şahini tedavi eden OMÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Nisbet, AA muhabirine, şahinin kanadında kırık bulunduğunu ve travma geçirdiğini söyledi.

Travma nedeniyle yaralı şahinin ultrasonla göz taraması ve göz tansiyonu kontrollerini yaptıklarını anlatan Nisbet, kırık kanadı için de tedavi sürecine başladıklarını belirtti.

Nisbet, tedavisinin ardından doğaya uyum için rehabilitasyon uygulanacak şahinin tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacağını kaydetti.