Samsun'da Yaralı Bulunan Kişiye Cinayetten Tutuklama

Samsun'un Kavak ilçesinde, bıçaklanarak öldürülen bir kişi ile aynı binada yaralı bulunan Serkan Sayım, olayın zanlısı olarak gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı.

Kullanılmayan bir binada iki kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine, hastaneye kaldırılan yaralı Serkan Sayım, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sayım, kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı.

Kullanılmayan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Kavak İstasyon Şefliği binasında, dün iki kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber vermişti. Polisin yaptığı incelemede, bıçaklanan Serkan Akyol'un (23) yaşamını yitirdiği, Serkan Sayım'ın (21) ise yaralandığı belirlenmişti.