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Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı

AA - Güncel
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Samsun'da yaralı halde bulunan çakal, Sinop'taki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

YAKAKENT, SAMSUN (AA) - Samsun'da yaralı halde bulunan çakal, Sinop'taki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünde görevli ekipler, Yakakent ilçesi Asmapınar Mahallesi Çamgölü mevkisinde, yaralı halde bir çakal buldu.

Muhafaza altına alındıktan sonra Sinop'ta tedavi ettirilen çakal, Yakakent ilçesine getirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ile Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri, çakalı yaralı bulunduğu bölgede doğaya saldı.

Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı bulunan çakal tedavisinin ardından doğaya salındı

AA - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yakakent, Samsun, Sinop, Güncel, Haberler

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