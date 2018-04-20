Samsun'da Yapılan Müzeye Mimari Ödül

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde inşaatı süren Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, mimari ödül kazandı.

Samsun'daki kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin sergilendiği Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde yer kalmaması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde İlkadım ilçesinde yeni müze inşaatına başlandı.

İnşaat çalışmaları devam eden yeni Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Ankara'da yapılan 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programında, proje dalında mimari ödüle layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki en modern ve fonksiyonel müzelerden birini yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projenin, müze açılmadan mimari ödül almasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Albayrak, "Yeni müzeyi yaparken ne kadar doğru bir çalışma yaptığımız böylelikle ortaya çıkmış oldu. Tüm ayrıntılarını büyük titizlikle planladığımız, şehrimize değer katacak ve çok yakışacak olan müzemiz, daha yolun başında bizi heyecanlandırmaya başladı." dedi.

Açıldığında Türkiye'nin en modern ve örnek teşkil edecek müzesini kazanacaklarını vurgulayan Albayrak, Samsun'un sosyal yaşamı ve kültürünün yaşatılmasına ciddi katkılarda bulunacak müzenin, Karadeniz'in göz bebeği olacağını ve şehrin tanınırlığını artıracağını anlattı.

Albayrak, müzenin kaba inşaatının yüzde 80 oranında tamamlandığını, yıl sonunda hizmete girmesini planladıklarını kaydetti.