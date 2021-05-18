Samsun'da yapı ruhsatlarında yüzde 100 artış

Samsun'da 2021 yılının ilk üç ayında belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarında bina sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 100,7 arttı.

Samsun'da 2021 yılının ilk üç ayında belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarında bina sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 100,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü yapı izin istatistiklerinden "Samsun ili yapı izin istatistikleri, Ocak-Mart 2021" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Buna göre Samsun'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 56,4 arttı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk üç ayı bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 100,7, yüzölçümü yüzde 56,4, değeri yüzde 116,8, daire sayısı yüzde 112,8 arttı.

Samsun'da toplam yüzölçümün yüzde 55,1'i konut alanı olarak gerçekleşti

Samsun'da yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 645 bin 713 iken; bunun 355 bin 773 m2'si konut, 168 bin 231 m2'si konut dışı ve 121 bin 709 m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 14,8 azaldı

Samsun'da belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 3,5 arttı, yüzölçümü yüzde 14,8 azaldı, değeri yüzde 9,1 arttı, daire sayısı yüzde 18,9 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 62'si konut alanı olarak gerçekleşti

Samsun'da yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 436 bin 999 m2 iken; bunun 270 bin 880 m2'si konut, 79 bin 309 m2'si konut dışı ve 86 bin 810 m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı