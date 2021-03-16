Samsun'da yapay zeka eğitimi keyifli hale getirecek
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Samsun'da yapay zeka eğitimi keyifli hale getirecek

16.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:18
Samsun'da yapay zeka eğitimi keyifli hale getirecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "Anla Hızlan Odaklan Başar (AHOB)" adlı yapay zeka projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanmaya başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "Anla Hızlan Odaklan Başar (AHOB)" adlı yapay zeka projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının öğrencilerin yapay zeka ile gelişimini artırmak, eğitimi keyifli ve eğlenceli hale dönüştürmek için geliştirdiği AHOB projesi, Ahmet Yeni İmam Hatip Lisesi'nde hayata geçirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, AHOB'un öğrencilerin hızlı okuma, anlama ve odaklanmalarını sağlayan yapay zeka destekli, etkileşimli çevrim içi bir sistem olduğunu aktardı.

Her öğrencinin kendisine özel tanımlanan kullanıcı ad ve şifreleri ile girebilecekleri bir portaldan hizmet verildiğini anlatan Akdin, "İlk etapta 8 ve 12. sınıfta eğitim gören 35 bin öğrencinin yer alacağı proje kapsamında seviye tespit sınavı gerçekleştirildi. Öğrencilerin AHOB projesi ile hem LGS hem de TYT/AYT'lerde çıkması muhtemel uzun metin sorularını anlayarak, hızlı okuyarak ve zamandan tasarruf ederek sonuca ulaşmalarını hedefliyoruz." dedi.

Akdin, proje ile öğrencilerin dikkat eksikliğini gidermek ve okumaya odaklanmalarını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Öğrencilerin derslere katılımları ve sınav başarılarını yükseltmek adına, bütün bunları kapsayan programı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile uygulamaya başladık. Öğrencilerimiz daha çok okuyup, daha çok öğrenecekler." ifadesini kullandı.

Programın başlaması dolayısıyla düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile okul yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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