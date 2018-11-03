Samsun'da Yangında 7 Kişi Dumandan Etkilenerek Hastanelik Oldu

Samsun'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin 200 Evler Mahallesi TOKİ Blokları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, yangında aynı apartmanda oturup dumandan etkilenen 3 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2 kişi Gazi Devlet Hastanesine, 2 kişi de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN