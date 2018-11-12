Samsun'da Yangın Paniği 2'si Çocuk 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'un Canik ilçesinde, Iraklı ailenin yaşadığı bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Karşıyaka Mahallesi Kırklareli Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Mutheher Khalaf Mohammed'e ait daireden duman çıktığını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, apartmanda bulunan 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.