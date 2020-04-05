Samsun'da yangın paniği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da yangın paniği - Haberler
İtfaiye, Atakum, Güncel

Samsun'da yangın paniği

SAMSUN'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

05.04.2020 23:39 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:40
Samsun'da yangın paniği

SAMSUN'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili Denizevleri Polis Merkezi ekipleri de inceleme başlattı. Bu arada yangını cep telefonu ile kaydeden bir kadın, 'Şu yıldan sağ salim çıksak çok şaşıracağım. Bu yıl nasıl bir yıl oldu öyle, hayret bir şey' ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi Haberler
Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı Haberler
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat Haberler
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi Haberler
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor
Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kerem Alışık Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Samsun'da yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 23:50:55. #1.14#
title