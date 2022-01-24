Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti - Haberler
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Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti

Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da gece bir evde çıkan yangında anne ve oğul yanarak hayatlarını kaybettiler.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da gece bir evde çıkan yangında anne ve oğul yanarak hayatlarını kaybettiler.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın zemin kıtından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde bulunan Mesure Gültekin (82) ve oğlu Dursun Gültekin (55) yanarak hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı. Yangında ölen anne ve oğul otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti

Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti

Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti

Samsun'da yangın faciası: Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bahçelievler Mahallesi, İlkadım, Yangın, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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