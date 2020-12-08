Samsun'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Donurlu Mahallesi'nde Ali Sümertaş'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin evi sardığı yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu ev tamamen yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman