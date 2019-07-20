Samsun'da yangın (3)

Samsun'da, bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde temizlik ve ambalaj ürünleri satan bir iş yerinde yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin tüm iş yerini sardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bu arada, güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı.

Kaynak: AA