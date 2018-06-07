Samsun'da Yangın (3)

Samsun'un Canik ilçesinde çocukların kullanılmayan eşyaları tutuşturması sonucu ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi Ege Sokağı'ndaki ağaçlık alanda çocukların kullanılmayan bazı eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlere doğru ilerledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de birer arazöz ve tankerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Polis ekipleri, alevlerin tehdit ettiği 5 evin tedbir amacıyla tahliyesini gerçekleştirdi, konutların çevresine güvenlik şeridi çekti.

Geç geldiği iddiasıyla vatandaşların itfaiyeye tepki göstermesi üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgede önlem aldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Ferdi Koşucu, AA muhabirine, yangının çocukların yaktığı ateş sonucu çıktığını ve bir anda yayıldığını söyledi. Koşucu, evinin de yangından zarar gördüğünü belirtti.