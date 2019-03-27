Samsun'da Yangın

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Oymaağaç Mahallesi Tekçarıklar Sokak'ta, Adem Türk'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede evin tamamını saran alevleri fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan Adem Türk ile eşi, komşularının da yardımıyla 3 çocuklarından 2'sini alarak çıkmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan aramada, içeride kalan 5 yaşındaki Elif Türk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Elif Türk'ün cesedi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yangının, küçük çocuğun odasında çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA