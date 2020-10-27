Samsun'da "yan bakma" tartışmasında bir kişi bıçakla yaralandı
27.10.2020 13:11 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:14
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.A. (32), Barış Bulvarı'nda yürüdüğü sırada F.M. ile "yan bakma" nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.M, O.A'yı karnından bıçakladı. Yaralanan O.A, Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan F.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun