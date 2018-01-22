Samsun'da "Yan Bakma" Kavgası

Samsun'da "yan bakma" meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, 4 kişi darbedildi.

İddiaya göre, Canik ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunun önünde Alican A. (31) arkadaşı Gültekin A. (31) ile Kaşif D. (33), Engin D. (30), Deniz D. (25), Sezgin D, Onur D, Yücel D. arasında "yan bakma" yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Alican A, Engin D. ve Deniz D. bıçakla yaralandı. Gültekin A, Sezgin D, Onur D. ve Yücel D. de darbedildi.

Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri kavgaya ilişkin Alican A. ve Kaşif D. gözaltına aldı.