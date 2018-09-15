Samsun'da Yamaç Paraşütü Etkinliği

Samsun 19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen yamaç paraşütü eğitimlerine katılan kursiyerler, teorik eğitimlerinin ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşadı.

Teorik eğitimlerini tamamlayan 20 kursiyer, Canik ilçesine bağlı Gültepe mevkisinde 550 metre yüksekliğindeki tepeden ilk uçuşlarını yaptı.

Paraşütlerini yamaca serip hazırlıklarını tamamlayan kursiyerler, daha sonra kendilerini boşluğa bıraktı.

Kursiyerler uçmanın keyfini yaşarken, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bazı engelliler de 19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü yamaç paraşütü eğitmeni Emre Bulat tarafından paraşütle uçuruldu.

Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlere verilen teorik eğitimlerin ve yer derslerinin ardından yamaç paraşütü ile ilk uçuşa başladıklarını söyledi.

Havacılığın geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere yayınlaştırılması amacıyla düzenli olarak yamaç paraşütü kursu düzenlediklerini aktaran Bulat, "Kursiyerlerimizin yanı sıra belirli sayıda engelli vatandaşımızı ücretsiz uçurarak onların da bu heyecanı yaşamasını sağlıyoruz. Uçarken havada fotoğraf ve video çekerek yaşadıkları anı ölümsüzleştiriyoruz." dedi.