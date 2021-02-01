Samsun'da yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı
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Samsun'da yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı

01.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:51
Samsun'da yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 14 zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 14 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Suriye ve Irak uyruklu 14 şüpheliden 11'nin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'inin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese 22 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen Suriye uyruklu 4 ve Irak uyruklu 10 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların 3'ü daha önce sınır dışı edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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