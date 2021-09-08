Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisine adli kontrol
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Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisine adli kontrol

Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisine adli kontrol
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen A.U'nun İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin ikametinde de arama yapan polis, 214 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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