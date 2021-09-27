Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen B.B'yi takip eden ekipler, zanlıyı İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı.
Soruşturma kapsamında şüphelinin ikametinde arama yapan polisler, 5,54 gram metamfetamin, 3 paket halinde 64,80 gram esrar, 2 paket halinde 4,32 gram toz esrar, 2 paket halinde 3,26 gram sentetik uyuşturucu, 12 kapsül sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.????????