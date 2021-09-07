Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen S.K'yi takip eden ekipler, zanlıyı İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, 3 paket halinde 5,29 gram metamfetamin ve 5,91 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Soruşturma kapsamında şüphelinin ikametinde de arama yapan polis, 24,48 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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