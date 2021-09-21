Samsun'da yakalanan PKK'lıya vatandaştan tepki: 'Cezaevinden çıkama' - Haberler
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Samsun'da yakalanan PKK'lıya vatandaştan tepki: "Cezaevinden çıkama"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da yakalanan PKK'lıya vatandaştan tepki: "Cezaevinden çıkama" Samsun'da yakalanan PKK terör örgütünü mensubu olup hakkında 4 yıl 8 ay hapis cezasının bulunan bir kişi adliyeye sevk edildiği sırada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da yakalanan Pkk'lıya vatandaştan tepki: "Cezaevinden çıkama"

SAMSUN - Samsun'da yakalanan PKK terör örgütünü mensubu olup hakkında 4 yıl 8 ay hapis cezasının bulunan bir kişi adliyeye sevk edildiği sırada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin Samsun'da faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları müşterek çalışmalarda İzmir'de PKK/KCK'nın sokak eylemlerine katıldığı ve ve yine örgütün şehir yapılanması içerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.U.'yu Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım ilçesinde yakalanan S.U. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde götürülen S.U.'ya rapor alındı. Hasta bahçesindeki polis aracında bulunan S.U.'ya bir hasta yakını tepki gösterdi. Hasta yakını, şahıs, polis aracı ile adliyeye götürüldüğü sırada, "Lan şerefsiz cezaevinden çıkama emi. Vatan haini. Vatan sağ olsun" diye tepki gösterdi.

Samsun'da yakalanan PKK'lıya vatandaştan tepki: Cezaevinden çıkama

Samsun'da yakalanan PKK'lıya vatandaştan tepki: Cezaevinden çıkama

Samsun'da yakalanan PKK'lıya vatandaştan tepki: Cezaevinden çıkama

Samsun'da yakalanan PKK'lıya vatandaştan tepki:
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Haber: Samsun'da yakalanan PKK'lıya vatandaştan tepki: 'Cezaevinden çıkama' - Haberler
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